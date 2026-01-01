Ремонт Октябрьской площади Перми закончат к 9 мая

Максим Артамонов

К 9 мая в Перми завершат ремонт Октябрьской площади, сообщили в администрации города perm.aif.ru.

На площади проводят капитальный ремонт подпорных стен, тротуара Комсомольского проспекта, центрального лестничного марша и пешеходной зоны около прокуратуры со стороны ул. Екатерининской.

Работы стартовали 1 февраля 2026 года. Подрядчиком выступает ООО «ТехДорГрупп». Общая стоимость проекта составляет 148 млн руб.

На данный момент выполнено 95-97% работ: подпорные стены и лестничный марш забетонированы и облицованы гранитом, тротуар покрыт плиткой, ведется установка подсветки елей. График соблюдается без задержек.

На Октябрьской площади ежегодно проходит главный парад в честь Дня Победы.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.