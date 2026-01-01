Власти Прикамья рассказали о работе службы «122» в майские праздники

В Пермском крае 30 апреля информационно-справочная служба «122» будет принимать звонки без ограничений по времени. С 1 по 3 и с 9 по 11 мая запланированы выходные дни. Обработка обращений по вопросам поддержки участников СВО и военной службы состоится 4 и 12 мая. Об этом сообщили в минсвязи региона.

Служба «122» предоставляет консультации по вопросам военной службы, социальной поддержки, записи к врачу и вызова скорой помощи. Этот номер также служит дополнительным каналом связи с экстренными службами, если не удаётся дозвониться по номерам 03 или 112. В праздники вызов врача на дом доступен с 08:00 до 23:00, скорая помощь работает круглосуточно. Также функционируют горячая линия по обезболиванию, детский телефон доверия и кризисный центр. Автоинформатор отвечает на остальные вопросы. Звонок бесплатный со всех операторов связи России.

На линии работают специализированные отделы. Номер «1» предоставляет информацию о военной службе, «2» — о частичной мобилизации, «3» — о медицинских услугах, «4» — о социальном обеспечении, «5» — о связи с Общероссийским народным фронтом, «6» — о помощи гражданам из ДНР и ЛНР.

За 2026 год на горячую линию поступило более 150 тыс. обращений.

