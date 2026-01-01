Прокуратура Кудымкара выявила нарушения пожарной безопасности в техникуме

Прокуратура Пермского края

Городская прокуратура Кудымкара Пермского края провела проверку пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей. В ходе проверки выяснилось, что в ГБПОУ «Кудымкарский лесотехнический техникум» нарушались правила пожарной безопасности. В частности, электрическая проводка использовалась с нарушениями: в некоторых помещениях провода прокладывались по горючим поверхностям, применялась временная электропроводка, и др.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, по результатам проверки прокуратура внесла представление руководству техникума. По инициативе прокурора ответственное за пожарную безопасность лицо было привлечено к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

После вмешательства прокуратуры все нарушения были устранены.

