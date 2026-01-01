Медианная зарплата ИТ-специалистов в Пермском крае достигла 77,3 тысячи рублей Это на 7% выше среднего показателя по региону

Аналитики hh.ru изучили предложения о работе в сфере информационных технологий за первый квартал 2026 года. Они выяснили, что зарплаты в ИТ-секторе превышают средние показатели по Пермскому краю на 7%. Работодатели готовы платить ИТ-специалистам 77 300 руб., тогда как медианная зарплата по региону составляет 72 200 руб.

Уровень зарплат в ИТ-отрасли значительно варьируется в зависимости от специализации и направления.

Специалисты по работе с данными и аналитике занимают одно из лидирующих мест по уровню дохода. Медианная зарплата Data Scientist достигает 270 тыс. руб., что делает эту профессию одной из самых высокооплачиваемых в ИТ. Веб-аналитикам предлагают в среднем 140 тыс. руб. Аналитики данных и маркетинговые аналитики получают медианные зарплаты в 111 и 100 тыс. руб. соответственно.

В области разработки ПО также предлагаются высокие зарплаты. Frontend-разработчики могут рассчитывать на медианную зарплату в 157 тыс. руб. Backend-разработчикам предлагают 181 тыс. руб., а Fullstack-разработчикам — 170 тыс. руб. Python-разработчики благодаря своей универсальности получают медианную зарплату в 169 тыс. руб. Тестировщики зарабатывают в среднем 91 тыс. руб., что превышает общий медианный показатель по стране.

UX/UI-дизайнеры могут рассчитывать на медианную зарплату в 130 тыс. руб. Веб-дизайнеры получают 99 тыс. руб., Motion-дизайнеры — 103 тыс. руб., а геймдизайнеры — 117 тыс. руб.

Специалисты, занимающиеся управлением проектами и продуктами, также востребованы на рынке. Продакт-менеджеры получают в среднем 150 тыс. руб., а проджект-менеджеры — 140 тыс. руб.

В сфере поддержки ИТ-инфраструктуры зарплаты также превышают медиану по рынку. Сетевым инженерам предлагают в среднем 152 тыс. руб., системным инженерам — 100 тыс. руб., системным администраторам — 88 тыс. руб., а сервисным инженерам — 86 тыс. руб.

Высокая зарплата обусловлена востребованностью навыков на рынке. По данным hh.ru за первый квартал 2026 года, в вакансиях чаще всего упоминаются SQL (12%), Linux и Python (по 9%), а также аналитическое мышление, PostgreSQL, работа с большим объемом данных и деловая коммуникация (по 7%).

Топ-5 высокооплачиваемых вакансий в сфере ИТ в Пермском крае:

- методолог по информационной безопасности — от 375 000 ₽ за месяц до вычета налогов (с релокацией);

- директор IT-департамента — от 300 000 ₽ на руки;

- IT-инженер — от 270 000 ₽ за вахту;

- ведущий программист 1С — от 250 000 ₽ на руки;

- руководитель проектов внедрения — от 250 000 ₽ за месяц до вычета налогов.

