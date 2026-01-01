В Перми состоится экскурсия-медиация «Километры истории»

фото из тг-канал "Пермь. Всё реально!"

Пермяков пригласили на экскурсию-медиацию под названием «Километры истории». Это будет прогулка по маршруту Пермского полумарафона ЗаБег РФ, которая объединит бег и культурное наследие города.

Как сообщают организаторы, участники экскурсии смогут взглянуть на знакомый беговой маршрут как на живую историю и поделиться своими впечатлениями. Проведет прогулку Ольга Вознесенская — сертифицированный гид, лектор, историк и автор канала «Культурный сыр», победитель региональной премии туристических маршрутов 2025 года.

Маршрут пройдет по центральной части города: участники начнут движение от эспланады, пересекут Комсомольский проспект, увидят Храм Рождества Пресвятой Богородицы, прогуляются через Театральный сад и сквер Решетникова до Соборной площади, а затем завершат путь по верхнему маршруту вдоль набережной Камы.

Экскурсия начнется в 10:30. Стоимость участия составляет 100 руб., доступно только 16 мест.

