Директор компании из Перми выплатил 350 тысяч рублей травмированному подростку

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

Судебные приставы взыскали с предпринимателя 350 тыс. руб. в пользу мальчика, который пострадал из-за нарушения правил безопасности во время катания на квадроцикле. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Инцидент произошёл летом прошлого года. Мужчина из Перми вместе с двумя сыновьями воспользовался услугами коммерческой фирмы и забронировал прогулку по лесу на квадроциклах. Организаторы предоставили детям возможность самостоятельно управлять транспортом, что было небезопасно. Во время поездки 14-летний мальчик наехал на дерево, квадроцикл опрокинулся и придавил его, причинив травму. В больнице у подростка диагностировали перелом крестца, который был квалифицирован как вред здоровью средней тяжести.

По факту происшествия была проведена проверка. Выяснилось, что услуги по прокату квадроциклов и мотоциклов, предоставляемые компанией, не соответствовали необходимым стандартам безопасности. Техника не была должным образом зарегистрирована и не проходила регулярные технические осмотры. Клиентам разрешали управлять транспортными средствами без водительских прав, а сопровождающие, которые выдавались за инструкторов, не обладали необходимыми знаниями и навыками.

Директора компании признали виновным в нарушении ст. 238 УК РФ, которая предусматривает ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности для здоровья потребителей. Помимо уголовного наказания, суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда пострадавшему мальчику.

Исполнительный документ о взыскании 350 тыс. руб. поступил в отделение судебных приставов по Кировскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должнику сообщили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о возможных штрафных санкциях и принудительных мерах взыскания в случае уклонения от выполнения решения суда. Для обеспечения своевременного погашения задолженности судебный пристав наложил арест на банковские счета предпринимателя. После этого компенсация была полностью перечислена на депозитный счёт подразделения ведомства и передана взыскателю, а исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.