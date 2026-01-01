В Прикамье ищут родственников погибшего в боях в 1943 году Дмитрия Мелехова Поисковики обнаружили медальон военнослужащего

аппарат Уполномоченного по правам человека в Пермском крае

В аппарат уполномоченного по правам человека в Пермском крае обратились жители Вологодской области. Поисковый отряд обнаружил медальон военнослужащего, участника Великой Отечественной войны, нашего земляка. Это Дмитрий Николаевич Мелехов, родившийся в 1903 году в Пермской губернии.

Дата и место призыва: Пермско-Сергинский РВК, Молотовская область, Пермско-Сергинский район. Воинское звание — старший сержант. Последнее место службы: войсковая часть 379 сд. Дата выбытия — 24 марта 1943 года. Причина — «убит».

Первичное место захоронения солдата — Ленинградская область, Мгинский район, д. Вороново.

«Я подготовил запросы в краевой военкомат и ЗАГС Пермского края. Фамилия Мелеховых распространённая, поэтому прошу помочь в поиске родственников. Буду признателен за репост! Героя похоронят 8 мая 2026 года на мемориале Новая Малукса», — сообщил омбудсмен Игорь Сапко.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.