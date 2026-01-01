В Березниках вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла женщина

Сергей Глорио

Городской суд Березников Пермского края вынес приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибла местная жительница. Виновницей признана женщина, управлявшая автомобилем «Опель Астра» и нарушившая правила дорожного движения. Её действия квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ, что предусматривает ответственность за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как напомнили в краевой прокуратуре, подсудимая двигалась по автодороге «Кудымкар-Усолье» на высокой скорости и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилем «Митсубиси Аутлендер», который вела женщина с пассажиром. В результате аварии водитель «Митсубиси» получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась по пути в больницу.

Суд, рассмотрев материалы дела и позицию государственного обвинителя, вынес решение о лишении виновницы свободы на 1 год 8 месяцев. Кроме того, ей запрещено управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Наказание будет отбываться в колонии-поселении.

Родственники погибшей подали гражданские иски, которые были удовлетворены судом. Общая сумма выплат составила более 4 млн руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

