В Прикамье прощаются с погибшим на СВО радиотелефонистом Сергеем Гапоновым

фото предоставлено администрацией Кизеловского муниципального округа

В Пермском крае прощаются с погибшим на специальной военной операции Сергеем Гапоновым. Он служил радиотелефонистом гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона в звании гвардии ефрейтора. Об этом сообщили в администрации Кизеловского муниципального округа и выразили искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.

Мужчина родился в 2005 году. Когда и при каких обстоятельствах он погиб, власти не уточнили.

За проявленное личное мужество и героизм при защите Родины и государственных интересов России Сергей удостоен Медали Суворова.

Прощание с ним проходит в эти минуты во Дворце культуры Кизела.

