Житель Прикамья заплатил 600 тысяч рублей за поджог дома из ревности

Фото сгенерирповано нейросетью

69-летний житель Верещагинского района Пермского края поджег дом бывшей сожительницы из-за ревности. Мужчина решил отомстить, когда понял, что ему больше не рады. Ранее он уже пытался навредить чужому имуществу, но тогда вовремя остановился. Однако в этот раз поджог оказался успешным. Об этом рассказали в ГУФССП по региону.

Поджигатель бросил горящую бересту в лаз для домашних животных и попытался потушить огонь снегом, но его усилия не увенчались успехом. Пожар охватил дом, баню и надворные постройки. Женщина, спавшая в момент происшествия, получила ожоги, но сумела выпрыгнуть из окна. Она наблюдала, как горит ее имущество.

Пострадавшая потребовала от поджигателя компенсацию за материальный ущерб и моральный вред. Вопрос о выплатах решался в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества». Вина мужчины подтверждалась показаниями свидетелей и его признанием. Он рассказал, что пытался разбудить женщину, стуча в дверь и окна, но она не услышала из-за проблем со слухом. Мужчина также признался, что покинул место преступления из-за страха перед ответственностью.

Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно. В рамках гражданского иска ему обязали выплатить женщине около 540 тыс. руб. Исполнительные документы о взыскании ущерба и морального вреда были направлены в отделение судебных приставов. Должник не выплачивал деньги, поэтому с него был взыскан исполнительский сбор в размере более 65 тыс. руб. Ему также ограничили право совершать регистрационные действия с недвижимостью и транспортом.

После перечисления всей суммы судебный пристав закрыл исполнительное производство.

