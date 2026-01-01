В Пермском крае четверо местных жителей обвиняются в незаконном обороте платежных средств

Константин Долгановский

Следственные органы Следственного комитета России по Пермскому краю возбудили уголовные дела против четырех местных жителей, которые обвиняются в неправомерном обороте платежных средств (ч. 5 ст. 187 УК РФ).

По данным следствия, 20-летний молодой человек организовал преступную схему, связанную с приобретением чужих банковских карт и их временным использованием. Впоследствии он привлек к этой деятельности 18-летнего юношу, который, в свою очередь, вовлек в преступление 16-летнюю девушку. К их группе присоединилась еще одна 17-летняя участница.

С ноября по декабрь 2025 года обвиняемые получили доступ к банковским картам и их реквизитам, принадлежащим более чем десяти несовершеннолетним жителям региона, и использовали их для незаконного получения денежных средств. За это они получали от подростков вознаграждение в размере 1 тыс. руб. в сутки. Эти средства использовались для финансирования преступной деятельности, включая незаконный оборот наркотиков.

Преступления были выявлены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Перми. В ходе обысков у обвиняемых были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, более 200 тыс. руб. наличными и банковские карты.

20-летний организатор преступной схемы был заключен под стражу по ходатайству следствия.

В настоящее время продолжается расследование, направленное на сбор и закрепление доказательств, а также на установление причин и условий, которые способствовали совершению преступлений. Ведется поиск других лиц, причастных к этой деятельности. Кроме того, рассматривается возможность возбуждения уголовного дела против 18-летнего молодого человека, который вовлек несовершеннолетнюю в совершение тяжкого преступления.

Следственный комитет России напоминает, что передача личных банковских карт и данных для их использования третьим лицам является незаконной и влечет за собой уголовную ответственность.

