Елена Синица В пермском филиале НИУ ВШЭ отменили занятия

Сегодня, 30 апреля, в пермском филиале НИУ ВШЭ отменили учебные занятия. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза.

В Пермском институте культуры и ранее большинство занятий проводилось в дистанционном режиме — из-за капитального ремонта во втором корпусе, сообщили «Новому компаньону» в вузе.

«А те немногие, кто обучается очно, продолжают занятия в обычном режиме», — пояснили в вузе.

Ранее стало известно, что полностью отменили занятия в Пермском классическом университете, а в РЭУ им. Плеханова студентов перевели на дистанционное обучение.

