Студентов пермского филиала РЭУ им. Плеханова перевели на дистант

Сергей Данилов

В пресс-службе Пермского филиала РЭУ им. Плеханова сообщили о переходе на дистанционное обучение 30 апреля. Информация появилась в соцсетях вуза.

«Уважаемые студенты. Сегодня, 30 апреля, все занятия переносятся в дистанционный формат. Следите за информацией», — говорится в сообщении.

В пермском филиале НИУ ВШЭ «Новому компаньону» сообщили, что на данный момент распоряжений об отмене занятий или переводе их в другой формат не поступало.

Ранее учебные занятия отменили в ПГНИУ, сотрудники вуза были переведены на удаленный формат работы.

