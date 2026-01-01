Оборот розничной торговли в Пермском крае вырос на 4,7%

Константин Долгановский

В Пермском крае за первые три месяца 2026 года розничный товарооборот достиг 219 214,1 млн руб., что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, если учитывать сопоставимые цены. Об этом сообщает Пермьстат.

В структуре розничного оборота Пермского края за январь-март 2026 года непродовольственные товары составили 51,4%, в то время как пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, заняли 48,6%.

Розничный товарооборот в Пермском крае за первые три месяца 2026 года почти полностью обеспечивался торговыми организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынков. На долю розничных рынков и ярмарок пришлось лишь 0,1% оборота.

На 1 апреля 2026 года товарные запасы в розничной торговле Пермского края составили 61 417,5 млн руб., что эквивалентно 44 дням торговли.

