В майские праздники в Пермском крае изменится график работы МРЭО ГИБДД, почты и офисов МФЦ Сегодня почтовые отделения закроются на час раньше

Как сообщили в Управлении федеральной почтовой связи Пермского края, в начале мая изменится график работы почтовых отделений. В частности, 1 и 9 мая станут выходными для большинства отделений.

30 апреля и 8 мая — рабочие дни, но время работы сокращено на 1 час.

В пресс-службе Почты России пояснили, что почтовые отделения, обслуживающие маркетплейсы, и круглосуточные — работают в обычном режиме. Актуальное расписание также можно найти на сайте Почты России или в мобильном приложении.

Что касается почтальонов, то они не будут разносить письма и газеты в праздничные дни, но пенсии и пособия доставят по согласованному графику.

В МФЦ «Мои Документы» рассказали, что офисы не будут работать с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая (выходные для всех отделений).

В обычном режиме отделения работают 30 апреля и 8 мая.

В преддверии майских праздников Госавтоинспекция Перми опубликовала график работы Регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО ГИБДД). В этом году праздничные дни будут распределены следующим образом:





— 2 мая: МРЭО будет работать с 08:00 до 15:45.

— 1 и 9 мая: выходные дни.

— С 12 мая: работа будет возобновлена в обычном режиме.





Автомобилистам рекомендуется заранее планировать посещение и использовать возможность записи через портал Госуслуг, чтобы избежать очередей и сэкономить время.





Единая региональная информационно-справочная служба с номером «122» также будет работать по особому графику:





— С 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая: выходные дни.

— 4 и 12 мая: обработка обращений по вопросам поддержки участников СВО и военной службы по контракту.





В праздничные дни будут доступны экстренные службы, такие как скорая медицинская помощь и горячая линия по обезболиванию, которые будут работать ежедневно с 8:00 до 23:00. Также продолжит работу детский телефон доверия и скорая социальная помощь. По всем остальным вопросам можно обращаться к автоинформатору.

