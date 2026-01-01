В майские праздники в Пермском крае изменится график работы МРЭО ГИБДД, почты и офисов МФЦ
Сегодня почтовые отделения закроются на час раньше
Как сообщили в Управлении федеральной почтовой связи Пермского края, в начале мая изменится график работы почтовых отделений. В частности, 1 и 9 мая станут выходными для большинства отделений.
30 апреля и 8 мая — рабочие дни, но время работы сокращено на 1 час.
В пресс-службе Почты России пояснили, что почтовые отделения, обслуживающие маркетплейсы, и круглосуточные — работают в обычном режиме. Актуальное расписание также можно найти на сайте Почты России или в мобильном приложении.
Что касается почтальонов, то они не будут разносить письма и газеты в праздничные дни, но пенсии и пособия доставят по согласованному графику.
В МФЦ «Мои Документы» рассказали, что офисы не будут работать с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая (выходные для всех отделений).
В обычном режиме отделения работают 30 апреля и 8 мая.
