Людмила Шенгелия зарегистрировала в Перми ИП
Вдова бывшего владельца Центрального рынка является также наследницей его активов
Людмила Шенгелия, вдова известного предпринимателя Реваза Шенгелии, официально зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Согласно данным, внесённым в реестр 20 апреля, её деятельность связана с арендой и управлением как жилой, так и коммерческой недвижимостью. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».
Вдова также выступает доверительным управляющим долями в двух крупных компаниях: ООО «Торговый комплекс «Центральный» и ООО «Молодёжный культурный центр». Эти активы перешли ей по наследству в декабре 2025 года, после смерти супруга.
Реваз Шенгелия, владевший крупнейшим торговым комплексом города, скончался 7 ноября 2025 года в Грузии после продолжительной болезни. Под его управлением находился Центральный рынок — ключевой объект городской инфраструктуры площадью около 10 га, расположенный в самом центре Перми. В последние годы вокруг этого участка велись активные переговоры с девелоперами, заинтересованными в комплексной реконструкции территории.
