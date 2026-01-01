В Пермском крае до 2 мая сохранится холодная погода с дождями и мокрым снегом Потепление начнётся лишь в конце недели

Алёна Бронникова

В ближайшие дни в Пермском крае будет преобладать прохладная погода. По прогнозам синоптиков, до 2 мая регион останется под влиянием высотной ложбины, смещающейся с Европейской части России на Урал. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Днём температура воздуха не поднимется выше +7…+12°C, а на севере края — не более +7…+9°C. Ночью ожидается от −2 до +3°C, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы для конца апреля — начала мая.

Ветер сохранит юго-западное направление, но его сила заметно ослабнет. Атмосферная неустойчивость приведёт к кратковременным дождям, а по северу края возможен мокрый снег и крупа. 2 мая существует вероятность усиления осадков из-за формирования небольшого частного циклона.

С 3 мая начнётся потепление: в регион придёт гребень антициклона с Черноземья. Днём ожидается малооблачная погода, температура повысится до +11…+16°C, в Перми — около +15°C. 4-5 мая в краевой столице воздух может прогреться до +20°C.

