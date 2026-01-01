В Перми запретили жарить шашлыки в общественных местах на майские праздники За нарушение будут штрафовать

Константин Долгановский

Власти Перми ввели запрет на приготовление шашлыков в общественных местах города в период майских праздников. Как сообщили представители администрации, в Перми нет специально оборудованных площадок для установки мангалов, поэтому готовить мясо на открытом огне в парках и зонах для пикников нельзя.

Нарушение этого правила может привести к штрафу 15 тыс. руб. В период действия особого противопожарного режима, который действует с 30 апреля по 10 мая, сумма штрафа удваивается, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на мэрию.

В администрации напомнили, что запрет распространяется на все общественные территории, включая популярные места отдыха, такие как «Золотые пески», «Романовское поле» и «Большой сосновый».

«Согласно Правилам противопожарного режима РФ, на землях общего пользования и на территориях частных домовладений в населённых пунктах запрещается использовать открытый огонь и мангалы вне специально отведённых и оборудованных мест», — пояснили городские власти.

