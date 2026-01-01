Владелец магазина «Пермская рассада» продавала запрещённые в РФ семена Управлению Россельхознадзора пришлось вынести предпринимателю предостережение

На днях сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю обнаружили, что на маркетплейсе Wildberries продаются семена, не внесенные в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, разрешенных к использованию.

Индивидуальный предприниматель Глухова А.А., владелец магазина «Пермская рассада», продавала следующие сорта томатов: «Медовые низкорослые», «Мамино сердце», «Тигровые креветки», «Бычий мед» и «Розовое мясо», а также сорта сладкого перца «Гигантский молот», «Софийская Капия», «Сладкий Гном» и «Фьюиджи». Эти семена не были зарегистрированы в Госреестре.

Согласно ФЗ «О семеноводстве», в России запрещено продавать семена растений, которые не внесены в Государственный реестр сортов и гибридов, допущенных к использованию.

Продажа таких семян представляет серьезные риски, так как может привести к распространению фальсифицированных и опасных семян, а также к ввозу и обороту семян с генетически модифицированными организмами.

Управлению Россельхознадзора пришлось вынести предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения законодательства и рекомендовать принять меры для соблюдения требований в области семеноводства.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.