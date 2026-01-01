Пермское УФАС уличило администрацию Большесосновского округа в нарушении закона о защите конкуренции

Пермское управление ФАС признало действия администрации Большесосновского муниципального округа нарушающими антимонопольное законодательство.

По данным ведомства, в 2024 году местные власти расширили виды деятельности муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство «Комфорт», добавив в ЕГРЮЛ регулярные междугородние пассажирские перевозки. Данная сфера не относится к естественным монополиям и не подпадает под законодательные исключения, что противоречит нормам Закона о защите конкуренции.

Напомним, согласно федеральному законодательству, унитарные предприятия обязаны завершить реорганизацию или ликвидацию до января 2025 года. Это требование направлено на снижение государственного присутствия в конкурентных отраслях экономики. Исключения предусмотрены только для организаций, обеспечивающих ликвидацию последствий ЧС или работающих в сфере естественных монополий — к последним, в частности, относится деятельность МУП «КХ «Комфорт» по водоснабжению, начатая еще в 2017 году.

Изначально антимонопольная служба выдала администрации предупреждение с требованием исключить перевозки из реестра видов деятельности предприятия. Поскольку в установленный срок предписание исполнено не было, было возбуждено антимонопольное дело.

По итогам рассмотрения дела Пермское УФАС выдало администрации Большесосновского округа обязательное для исполнения предписание: до 29 мая устранить выявленное нарушение и исключить пассажирские перевозки из деятельности МУП «КХ «Комфорт».





