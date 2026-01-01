В первом квартале Роспотребнадзор закрыл в Прикамье 15 точек общепита
Нарушители оштрафованы на 1,5 млн рублей
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю за первый квартал 2026 года провело проверку 342 объектов общественного питания и выявило нарушения обязательных требований в 214 из них. В результате проверок было приостановлено функционирование 15 объектов, составлено 269 административных протоколов, наложено штрафов на общую сумму 1 503 100 руб., а также отстранено от работы 19 сотрудников, сообщает пресс-служба ведомства.
Наиболее распространённые нарушения:
— несоответствие планировки помещений, их размеров и расположения требованиям технического регламента, что препятствует соблюдению поточности технологических процессов;
— отсутствие цехового разделения по видам сырья;
— приём и использование пищевой продукции без маркировки и сопроводительных документов;
— нарушение условий хранения и сроков годности продуктов;
— недостаток технологических документов на производимую продукцию и несоблюдение технологий приготовления;
— несоблюдение технологии приготовления блюд;
— несоответствие блюд и кулинарных изделий требованиям технических регламентов и другие нарушения.
В первом квартале 2026 года сотрудники Управления провели 243 профилактических визита, оказана консультационная поддержка 261 хозяйствующему субъекту на рынке услуг общественного питания.
