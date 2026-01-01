В Перми на строительстве путепровода у «Мориона» уложили балки над железной дорогой

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В минтрансе Пермского края рассказали о ходе работ по строительству путепровода на ш. Космонавтов у пермского «Мориона». На объекте уже можно увидеть очертания будущей конструкции правого направления путепровода (если двигаться от Гознака). Планируется, что движение по нему будет запущено уже в этом году. На данный момент выполнено около трети всех запланированных работ.

Между опорами № 4, 5 и 6 (нумерация ведется от Гознака) установлены металлические балки, включая пролет над железной дорогой. Всего на правом направлении планируется использовать 28 таких балок, из которых на опоры уже смонтировано 16. Оставшиеся 12 балок в настоящее время собираются и готовятся к установке в мае.

Рабочие также занимаются монтажом поперечных балок и консолей, которые являются основой будущего путепровода. Параллельно возводятся новые опоры. Всего их будет шесть (по три на каждое направление) — две монолитные крайние и четыре промежуточные. Каждая промежуточная опора состоит из четырех стоек-«тюльпанов», всего их 16 — по 8 на каждое направление. На правом направлении уже забетонировано 6 таких стоек.

Продолжаются работы по возведению подпорных стен на подходе к путепроводу со стороны Центрального рынка.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.