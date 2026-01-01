Пермский краевой суд поддержал увольнение директора центра культуры из-за утраты доверия

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу бывшего директора муниципального автономного учреждения «Бардымский центр культуры и досуга» и приняла решение в её удовлетворении отказать. Пермский краевой суд подтвердил законность решения суда первой инстанции: бывший директор Бардымского центра культуры будет уволен за утрату доверия. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Напомним, прокуратура обратилась в суд первой инстанции с иском, требуя признать незаконным решение начальника Управления культуры, молодежной политики и спорта Бардымского муниципального округа, касающееся увольнения директора центра культуры и досуга. Надзорный орган также требовал признать факт личной заинтересованности директора, что привело к конфликту интересов, подтвердить предоставление недостоверных сведений о доходах и обязать работодателя уволить его за утрату доверия.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что мужчина, занимая должность директора МАУ «Бардымский центр культуры и досуга» с 2018 года по октябрь 2025-го, нарушил ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой. Кроме того, он предоставил неполные и недостоверные сведения в период декларационных кампаний за 2022 и 2023 годы, скрыв незаконную прибыль.

В июне 2025 года суд признал бывшего директора виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), и назначил штраф 800 тыс. руб. Однако по ч. 5 ст. 72 УК РФ штраф был снижен до 400 тыс. руб.

В июле надзорный орган Бардымского района направил представление руководителю Управления культуры округа, требуя привлечь виновного к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства, но получил отказ. Прокуратура обратилась в районный суд, который удовлетворил иск и признал решение начальника Управления культуры незаконным, обязав его уволить бывшего директора за утрату доверия. Не согласившись с этим решением, бывший руководитель подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд.

Судебная коллегия краевого суда, изучив материалы дела, пришла к выводу, что постановление суда первой инстанции обосновано. Соглашаясь с выводами районного суда, краевой суд отметил, что директор Бардымского центра культуры и досуга обязан был уведомлять работодателя о случаях склонения к коррупционным правонарушениям, но этого не сделал.

Таким образом, Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

