Лыжной базе Перми присвоят имя Анастасии Багиян В 2026 году она стала трехкратной паралимпийской чемпионки

фото : Официальный сайт Паралимпийского комитета России (ПКР)

Один из спортивных объектов края будет носить имя трехкратной паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян, об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Он рассказал, что с такой инициативой к нему обратился председатель регионального отделения паралимпийского комитета России. Александр Ивонин предложил присвоить имя Анастасии Багиян лыжной базе «Южный» в Перми, где проходят тренировки атлетов адаптивного спорта.

«Обязательно поддержим инициативу. База будет не только носить имя чемпионки, но и познакомит с историей Паралимпийского движения в регионе. Летом обновим спорткомплекс. В сентябре проведем торжественное мероприятие, где официально присвоим ему имя Анастасии Багиян. Уверен, это станет отличным примером для наших юных спортсменов и вдохновит их на новые достижения.», — отметил глава региона в своём телеграм-канале.

