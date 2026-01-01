Лыжной базе Перми присвоят имя Анастасии Багиян
В 2026 году она стала трехкратной паралимпийской чемпионки
Один из спортивных объектов края будет носить имя трехкратной паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян, об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
Он рассказал, что с такой инициативой к нему обратился председатель регионального отделения паралимпийского комитета России. Александр Ивонин предложил присвоить имя Анастасии Багиян лыжной базе «Южный» в Перми, где проходят тренировки атлетов адаптивного спорта.
«Обязательно поддержим инициативу. База будет не только носить имя чемпионки, но и познакомит с историей Паралимпийского движения в регионе. Летом обновим спорткомплекс. В сентябре проведем торжественное мероприятие, где официально присвоим ему имя Анастасии Багиян. Уверен, это станет отличным примером для наших юных спортсменов и вдохновит их на новые достижения.», — отметил глава региона в своём телеграм-канале.
