В Прикамье 20 мигрантов заключили контракты с Минобороны и ушли на СВО 70 человек, получивших паспорта РФ, встали на воинский учёт

фото предоставлено в Военном СО СКР по Пермскому гарнизону

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону в сотрудничестве с военной полицией 29 апреля провели мероприятия по постановке на воинский учёт иностранных граждан, которые получили гражданство Российской Федерации.

Как рассказали в следкоме, военные следователи посетили Центральный рынок и проверили строительные площадки и торговые павильоны на наличие лиц, не вставших на воинский учет. В ходе проверки нарушители не выявлены. При этом двое иностранных граждан, которым объяснили условия ускоренного получения гражданства для военнослужащих, выразили желание заключить контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ для участия в Специальной военной операции.

Всем участникам проверки напомнили, что за нарушение правил воинского учета предусмотрены административные штрафы до 30 тыс. руб.

В 2026 году было проведено семь масштабных рейдов совместно с другими правоохранительными органами Пермского края, направленных на выявление лиц с российским гражданством, но не вставших на воинский учёт. В результате этих мероприятий на воинский учет было поставлено более 70 человек, а более 20 иностранцев заключили контракты о прохождении военной службы.

