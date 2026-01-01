На телебашне в Перми 5 мая проведут профилактические работы

Константин Долгановский

В Пермском крае продолжаются ежегодные планово-профилактические мероприятия на передающих станциях цифровой телесети. 5 мая специалисты Пермского филиала РТРС проведут профилактические работы на телебашне в Перми. С 09:00 до 18:00 будет отключено оборудование, передающее телепрограмму «Суббота».

Это отключение затронет Пермь, Пермский муниципальный округ, а также Добрянский, Краснокамский и Нытвенский городские округа.

В рамках профилактических работ проверят антенно-мачтовые конструкции, антенно-фидерные системы, электросиловое и другое оборудование. Также специалисты проведут необходимые измерения и настройку параметров передающего оборудования.

Трансляция цифровых программ РТРС-1 и РТРС-2 будет проходить без перебоев.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.