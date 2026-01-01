Обнародованы итоги расследования крушения вертолёта в Прикамье В результате ЧП погибли два человека

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Международный авиационный комитет (МАК) обнародовал итоги расследования крушения вертолёта в пермском «Ашатли Парк», которое произошло 7 января 2026 года. Причины трагедии изложены в отчёте, опубликованном на сайте ведомства.

В отчёте сказано, что авиационное происшествие с вертолётом R44 RA-04389 произошло при выполнении полета на малой высоте над местами скопления людей в результате столкновения воздушного судна в воздухе с металлическими канатами.

Способствующими аварии факторами явились: выполнение командиром воздушного судна (КВС) полёта на вертолёте без необходимой подготовки и опыта; переоценка КВС своих навыков в умении выполнять полёты на вертолете R44; выполнение полёта при наличии этилового спирта в организме пилота.

Напомним, в результате крушения погибли экс-депутат Земского собрания Бардымского района, миллиардер Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны Эльмир Коняков.

