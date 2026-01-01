Уровень воды в верхнем бьефе КамГЭС Перми поднялся за сутки на 16 см

фото: Пресс-служба депутата Госдумы РФ Антона Немкина

В ЕДДС Перми рассказали об обстановке по прохождению весеннего половодья на территории Перми на 29 апреля.

В нижнем бьефе Камской ГЭС уровень воды за сутки опустился на 6 см и составил 89,73 м (уровень начала подтопления (НПУ) территории — 93,8 м).

В верхнем бьефе вода поднялась на 16 см, до 106,4 м (НПУ — 108,5 м).

Затопленных и подтопленных территорий пока нет.

При возникновении подтоплений в городской ЕДДС просят звонить по тел. 112.

