Форум «Дни пермского бизнеса-2026» посвятят кооперации Он состоится 21 и 22 мая

Форум для предпринимателей «Дни пермского бизнеса-2026» пройдет 21 и 22 мая 2026 года. Это важное деловое событие региона, которое соберёт бизнесменов, экспертов и представителей институтов развития. Организатор — региональный Центр «Мой бизнес».

В 2026 году основная тема форума — «Вместе реализуем возможности!». Главная идея — сотрудничество как ключ к устойчивости бизнеса в условиях экономической нестабильности. Форум станет местом для обсуждения практических методов развития бизнеса, поиска партнеров и создания новых моделей роста. Программа включает примеры совместных проектов, стратегии выхода на новые рынки и инструменты масштабирования.

Ключевое событие — пленарное заседание и интеллектуальные ринги, где участники обсудят текущие вызовы и разработают сценарии развития бизнеса.

Юрий Цаплин, руководитель Центра «Мой бизнес», отмечает, что совместные проекты позволяют компаниям не только выживать, но и достигать нового уровня развития. Объединение ресурсов и знаний ускоряет адаптацию бизнеса и открывает путь к новым рынкам.

Пермский бизнес показывает устойчивый рост: в 2025 году число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе превысило 100 тыс., а малых технологических компаний — 150. Это создает благоприятные условия для бизнес-сотрудничества.

Основные цели форума — развитие предпринимательских навыков и предоставление бизнесу доступа к инструментам роста. Участники смогут узнать о государственных мерах поддержки, стратегиях масштабирования, найти деловых и технологических партнеров, а также получить консультации. Программа включает деловые сессии, экспертные дискуссии, образовательные мероприятия и нетворкинг.

Форум «Дни пермского бизнеса» проводится с 2009 года и стал одной из крупнейших деловых площадок региона, ежегодно объединяя предпринимателей, представителей власти и инфраструктуры поддержки МСП. В 2025 году в форуме приняли участие более 7500 человек очно и онлайн.

