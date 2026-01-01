Главное событие фестиваля «Небесная ярмарка» в Кунгуре проведут 11 июля В этот же день город отметит свое 363-летие Поделиться Твитнуть

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» (6+) пройдёт 11 июля 2026 года на стадионе «Труд» в Кунгуре, сообщили организаторы мероприятия. В этот же день город отметит свое 363-летие. На Соборной площади развернется ярмарка народных промыслов, пройдет фестиваль чая и уличных театров.

На стадионе гостей ждет традиционный «танец слонов» — синхронное раскачивание аэростатов под музыку. Остальные детали программы пока не разглашаются. Вход на стадион или места на трибунах можно будет приобрести. О начале продажи билетов будет объявлено позже.

«Небесная ярмарка» — один из старейших фестивалей воздухоплавания на Урале, который уже более 20 лет собирает профессиональных пилотов, туристов и жителей Пермского края.

В прошлом году фестиваль посетили 6,5 тыс. человек, а еще 50 тыс. стали зрителями онлайн-трансляции.

В чемпионате Приволжского федерального округа и кубке Пермского края по воздухоплавательному спорту тогда приняли участие 13 пилотов из разных регионов России. Общий поток туристов в Кунгур на фестиваль составил 33,3 тыс. человек.

