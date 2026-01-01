В Прикамье АО оштрафовали за нарушение правил обращения с отходами животноводства

Константин Долгановский

Чайковская городская прокуратура Пермского края, получив жалобы от граждан, провела проверку соблюдения акционерным обществом, занимающимся сельским хозяйством, законодательства в области биологических отходов, побочных продуктов животноводства, ветеринарии, охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологических норм.

В проверке участвовали специалисты регионального Управления Россельхознадзора, Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

Выяснилось, что на земельных участках предприятия побочные продукты животноводства и биологические отходы складируются и хранятся без должной очистки и подтверждения безопасности. Кроме того, не организован производственный контроль за состоянием грунтовых вод.

По итогам проверки прокуратура вынесла постановления о привлечении юридического лица к административной ответственности за несоблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических норм и ветеринарных правил. В результате компания оштрафована на 725 тыс. руб.,сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Городская прокуратура продолжает контролировать устранение выявленных нарушений.

