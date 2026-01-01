Жители Рабочего посёлка Перми пожаловались главе СКР на аварийное состояние поликлиники

В аккаунте председателя СК России Александра Бастрыкина ВКонтакте появилось обращение, касающееся нарушения прав жителей микрорайона Рабочий посёлок Перми на доступную медицинскую помощь. Уже длительное время здание детской поликлиники, построенное в 1914 году, находилось в аварийном состоянии. В связи с этим с 2024 по 2025 год там проводился капитальный ремонт. Однако после завершения работ состояние второго этажа вновь было признано неудовлетворительным, и приём пациентов был перенесён в другие отделения.

Также в апреле этого года была закрыта женская консультация, расположенная в соседнем здании. Из-за этого семьи с детьми и беременные женщины вынуждены обращаться за медицинской помощью в другие лечебные учреждения, которые находятся на значительном расстоянии от их места жительства. Компетентные органы пока не принимают мер для устранения этих нарушений, говорится в информации следкома.

В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить отчёт о ходе и результатах процессуальной проверки, а также о мерах, принимаемых для обеспечения прав граждан на качественную медицинскую помощь. Исполнение этого поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

