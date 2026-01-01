В Пермском крае из-за нарушений приостановили работу кабинета сосудистой хирургии Деятельность ограничена на 60 суток

Олег Антонов

В Березниках Пермского края деятельность кабинета сосудистой хирургии индивидуального предпринимателя ИП Черепанова В.Г. приостановили на два месяца. Причиной стали выявленные нарушения санитарного законодательства.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, специалисты выявили нарушения в ходе внеплановой выездной проверки после поступившего обращения жителей. В отношении ИП были составлены протоколы о временном запрете деятельности по организации медицинского кабинета и протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ.

В кабинете отсутствовали заключение о соответствии санитарным правилам и план профилактических и противоэпидемических мероприятий по профилактике возникновения и распространения инфекционных заболеваний, не проводился контроль по выполнению требований санитарного законодательства. Кроме того, были нарушены сбор и утилизация медицинских отходов.

Для принятия решения о приостановке деятельности медицинского кабинета материалы дела были направлены надзорным органом в Березниковский городской суд. Судья вынес постановление о приостановке деятельности на 60 суток.

