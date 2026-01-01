За 28 апреля в Прикамье потушили шесть пожаров

МЧС России по Пермскому краю

За минувшие сутки, 28 апреля 2026 года, на территории Пермского края было потушено шесть возгораний. Среди них — одно в Перми и по одному в Пермском, Кудымкарском, Сивинском, Октябрьском и Чернушинском муниципальных округах. В результате пожаров никто не пострадал. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых возгораний 28 апреля в регионе работали 193 профилактические группы, насчитывающие 457 человек. Они обошли более 1,6 тыс. мест проживания граждан, 2757 человек получили инструкции по пожарной безопасности, было распространено 2130 информационных листовок.

При обнаружении признаков пожара следует незамедлительно обратиться в экстренные службы по телефонам «01», «101» или «112».

