Работодатели Пермского края предложили более 12,2 тысячи вакансий для соискателей без опыта Это 40% от общего числа опубликованных вакансий

Константин Долгановский

В первом квартале 2026 года работодатели Пермского края разместили свыше 12,2 тыс. вакансий, доступных для кандидатов без профессионального опыта. Эта категория составляет 40% от общего числа опубликованных предложений на региональном рынке труда. Такие данные предоставили «Новому компаньону» в hh.ru в ответ на запрос.

Наиболее часто позиции для начинающих специалистов открываются в сферах торговли, общественного питания, логистики и продаж. В числе востребованных профессий — продавцы, кассиры, курьеры, повара, пекари и менеджеры по продажам.

Медианная заработная плата, которую работодатели готовы предложить молодым специалистам без опыта, составляет 55,7 тыс. руб. При этом компании формируют определённые ожидания от соискателей: даже при отсутствии профессионального стажа ценятся конкретные навыки и личные качества.

Согласно анализу текстов вакансий, наиболее часто упоминаемые требования включают:

— навыки делового общения;

— умение работать в команде;

— готовность к обучению и профессиональному развитию.

Также работодатели обращают внимание на ответственность, внимательность к деталям, грамотную речь и базовые навыки продаж.

Эксперты отмечают: такой подход свидетельствует о том, что компании готовы инвестировать в молодых сотрудников, если те демонстрируют коммуникативные способности, мотивацию к росту и вовлечённость в рабочие процессы. Эти качества рассматриваются как фундамент для дальнейшего карьерного развития внутри организации.

