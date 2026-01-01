Медианная зарплата в Пермском крае составила 72,1 тысячи рублей Самую высокую оплату труда предлагают сварщикам

Константин Долгановский

По данным мониторинга рынка труда, медианная предлагаемая заработная плата в вакансиях Пермского края по итогам первого квартала 2026 года достигла 72,1 тыс. рублей. При этом разрыв между наиболее и наименее оплачиваемыми профессиями остаётся значительным. Такие данные предоставили в hh.ru в ответ на запрос «Нового компаньона».

Лидерами по уровню медианных зарплат стали представители рабочих и инженерно-технических специальностей. Самую высокую оплату труда предлагают сварщикам — 302,8 тыс. руб.

В пятёрку наиболее высокооплачиваемых профессий также вошли:

— монтажники — 191,3 тыс. руб.;

— курьеры — 165,5 тыс. руб.;

— геодезисты — 164 тыс. руб.;

— электромонтажники — 160 тыс. руб.

Наиболее скромные медианные зарплаты зафиксированы в сфере услуг и образования. Минимальные показатели отмечены у дворников — 27,5 тыс. руб., воспитателей и нянь — 32 тыс. руб., мерчандайзеров — 35,3 тыс. руб., уборщиков — 35,6 тыс. руб. Медианная предлагаемая зарплата учителей и преподавателей составила 39,3 тыс. руб.









