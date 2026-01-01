В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Александром Сосниным

фото предоставили в администрации Сивинского округа

Как сообщили в администрации Сивинского округа Пермского края, 19 апреля 2026 года при исполнении служебных обязанностей в рамках специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики погиб житель округа сержант Александр Соснин.

Военнослужащему был 31 год.

Церемония прощания пройдёт 30 апреля с 11:00 в МУ «Сивинский центр культуры и досуга» (с. Сива, ул. Советская, 4). С 11:30 начнётся митинг.

Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.