В 25 округах Прикамья выросла обеспеченность врачами

Во вторник, 28 апреля, в Перми прошла ежегодная коллегия Министерства здравоохранения Пермского края. В мероприятии приняли участие руководители ведомства, медицинских организаций региона, представители Территориального фонда ОМС, Росздравнадзора и Роспотребнадзора. Участники подвели итоги работы за 2025 год и обсудили стратегические планы на будущее.

Открывая коллегию, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что правительство региона активно инвестирует в развитие здравоохранения. Это привело к увеличению темпов строительства медицинских объектов. С 2020 года в Прикамье возведено 30 крупных медицинских учреждений в 14 округах. В ближайшие годы планируется построить еще 12 объектов как в Перми, так и в других районах края в рамках национальных и федеральных программ, а также краевой инвестиционной программы.

Одной из ключевых задач остается обеспечение отрасли медицинскими кадрами. В регионе созданы условия для получения образования в сфере здравоохранения. За последние шесть лет число бюджетных мест на медицинские специальности в техникумах и колледжах увеличилось на четверть, а контрольные цифры приема выросли на 97%. Также значительно возросло количество студентов-целевиков — в 1,6 раза. В 2025 году договоры на целевое обучение были заключены на 97% мест, что является одним из лучших результатов среди регионов России.

Губернатор отметил, что с 2020 года количество молодых врачей, устраивающихся на работу в государственные медицинские учреждения, увеличилось в 3,5 раза. Благодаря федеральным и краевым программам в 25 муниципалитетах Прикамья за прошлый год улучшилась обеспеченность медицинскими кадрами.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень представила коллегам итоги работы за 2025 год и рассказала о приоритетных направлениях деятельности министерства на 2026 год. Среди них — борьба с факторами риска неинфекционных заболеваний, профилактика, улучшение охраны репродуктивного здоровья, развитие медицинской реабилитации и внедрение информационных систем с использованием искусственного интеллекта.

«Решение этих задач позволит не только достичь плановых показателей, но и значительно улучшить продолжительность и качество жизни населения», — подчеркнула глава Минздрава.

