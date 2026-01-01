Глава Краснокамска поборется за выдвижение на выборы в ЗС Прикамья

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Глава Краснокамского муниципального округа Александр Борисов подал заявку на участие в предварительном голосовании, организованном партией «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе «ЕР».

Документы были поданы по региональной группе «Краснокамская № 28», которая соответствует одномандатному избирательному округу № 28 Законодательного собрания Пермского края.

Процесс выдвижения кандидатов завершится 30 апреля. Регистрация избирателей стартовала 20 апреля и продлится до 29 мая. Сам этап предварительного голосования запланирован на период с 25 по 31 мая.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.