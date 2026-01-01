Первый замруководителя Администрации губернатора Прикамья заявился на участие в праймериз Он намерен участвовать в выборах на двух уровнях

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Первый заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края Леонид Политов подал заявление на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом сообщили в прресс-службе «ЕР».

Он намерен участвовать в выборах на двух уровнях: по региональной группе «Осинская № 23» в краевой парламент и по федеральному округу в Государственную думу.

Период выдвижения кандидатов завершается 30 апреля, регистрация избирателей стартовала 20 апреля и продлится до 29 мая. Предварительное голосование состоится с 25 по 31 мая.

