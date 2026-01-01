В Перми запустят ночные кольцевые электрички на 1 и 9 мая

РЖД

После завершения празднования Первомая и Дня Победы в Перми горожане смогут отправиться домой на ночной электричке. На станции Пермь I поезд наземного метро Кольцевого маршрута будет ждать пассажиров 1 мая и 9 мая в 23:25, сразу по окончании салюта. Стоянка — 5 мин. Об этом сообщили в Пермской пригородной компании.

Электрички будут курсировать по маршруту Пермь II — Пермь I — Славянова — Мотовилиха — Язовая — Юбилейная — Балмошная — Кислотный — Молодежная — Кам ГЭС — Левшино — Кабельная — Комплекс ППИ — Пермь Сортировочная — Пермь II.

Отправление со станции Пермь II в 23:18, прибытие в этот же пункт — в 00:53.

