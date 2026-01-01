В Дзержинском районе Перми временно изменится схема движения транспорта Причина — работы на коммунальных сетях

Администрация Перми

В Перми с 21:00 30 апреля по 06:00 12 мая из-за работ на коммунальных сетях будет закрыто движение всех видов транспорта на участке ул. Василия Каменского между пересечениями с улицами Зои Космодемьянской и Папанинцева. В этот период автобусы маршрутов № 14, 47, 50, 54, 64, 67 и 74 начнут движение по ул. Строителей, минуя закрытую ул. Каменского.

Остановочный пункт «Улица Папанинцева» будет недоступен, поэтому пассажирам рекомендуется воспользоваться остановками «Улица Учительская» или «Улица Фридриха Энгельса». На ул. Зои Космодемьянской появятся временные остановки, которые заменят остановку «Железнодорожная больница».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.