Жительнице Лысьвы удалось вернуть 610 тысяч рублей, похищенные мошенниками Помогла прокуратура

В начале 2025 года в Лысьве пожилую женщину обманули мошенниками. Потерпевшая перевела на их счета более 570 тыс. руб., надеясь на онлайн-заработок. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159, ч. 3 УК РФ (мошенничество в крупном размере). А прокуратура обратилась в суд с иском о возврате незаконно полученных средств.

Суд удовлетворил требования, обязав вернуть пенсионерке более 610 тыс. руб., включая проценты за пользование деньгами.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в настоящее время потерпевшая получила свои деньги обратно.

