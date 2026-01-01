В МЧС предупредили об усилении ветра в Прикамье до 20 метров в секунду Поделиться Твитнуть

По информации Пермского ЦГМС, 29 апреля в отдельных районах Пермского края возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

В связи с ожидаемыми погодными условиями в ГУ МЧС по региону рекомендовали жителям избегать нахождения рядом с деревьями, зданиями, линиями электропередачи и не парковать транспортные средства вблизи них.

При возникновении аварий на электросетях следует немедленно отключить все электроприборы и соблюдать меры пожарной безопасности.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также поддерживать безопасную дистанцию. Необходимо учитывать состояние дорожного покрытия.

Пешеходам следует быть особенно осторожными при переходе проезжей части.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру экстренной службы — 112.

