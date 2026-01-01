В Пермский край привезли первую партию клубники из Киргизии

фото: freepik

freepik.com

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю проконтролировало ввоз в Прикамье 6 тонн свежей клубники из Киргизии, сообщили в пресс-службе ведомства.

По прибытии продукции сотрудники Управления совместно с экспертами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» проверили сопроводительные документы и взяли пробы. На клубнику имелся фитосанитарный сертификат.

Карантинный контроль не выявил нарушений, а также не обнаружил карантинных организмов в партии. На продукцию был оформлен акт карантинного контроля, разрешающий её использование по назначению.

Это первая поставка клубники из Киргизии в регион с начала 2026 года, в 2025 году подобных поставок не было.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.