Пермяка приговорили к обязательный работам за неуплату алиментов на ребёнка Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Свердловский районный суд Перми вынес приговор по делу о неуплате алиментов. 37-летний местный житель признан виновным по ст. 157 УК РФ. Об этом пишет perm.aif.ru.

С мая 2023-го по декабрь 2025 года мужчина не платил алименты на свою несовершеннолетнюю дочь. Он не работал официально и не помогал ребенку материально. Сумма задолженности превысила 1 млн руб.

Ранее мужчина уже был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов.

Как сообщили в краевой прокуратуре , суд назначил ему 7 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.