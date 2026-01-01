Обещавшего выпускать сувениры жителя Прикамья осудят за мошенничество

Прокуратура Краснокамска Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого стал 26-летний местный житель. Его обвиняют в мошенничестве при получении выплат по социальному контракту (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Согласно материалам следствия, в апреле 2023 года молодой человек задумал незаконно получить государственную помощь в рамках социального контракта для ведения предпринимательской деятельности. Для этого он подал в территориальное управление Минсоцразвития Пермского края заявление, анкету и бизнес-план с ложными данными о планах по производству деревянных карт мира (сувениров), которые планировал продавать через интернет и маркетплейсы.

После заключения контракта на банковский счёт обвиняемого поступили 350 тыс. руб., которые он использовал по своему усмотрению.

Чтобы отчитаться о расходовании средств, мужчина предоставил в соцзащиту поддельные документы, включая договор поставки оборудования с несуществующей компанией и фиктивный кассовый чек.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину, написал явку с повинной и добровольно возместил нанесённый бюджету ущерб.

Уголовное дело передано в Краснокамский городской суд для рассмотрения по существу.

