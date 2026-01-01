Житель Прикамья выиграл в лотерею 10 млн рублей

Константин Долгановский

Житель Пермского края стал обладателем крупного выигрыша в государственной лотерее «КЕНО». Его приз составил 10 млн руб., а билет обошёлся победителю всего в 100 руб.

Удачу ему принесла стратегия «выбор комбинации», при которой участник должен угадать все числа из предложенного списка. В данном случае он верно назвал все 10 чисел из возможных 10, что и позволило ему сорвать джекпот.

По информации пресс-службы «Столото», победитель пока не обращался за получением выигрыша в московский лотерейный центр компании.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.