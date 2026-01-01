В Перми суд обязал предпринимательницу вернуть клиентам более 3 млн рублей Предметом спора стала некачественная мебель

Константин Долгановский

Ленинский районный суд Перми встал на сторону обманутых покупателей и взыскал с местной предпринимательницы свыше 3 млн руб. Женщину признали виновной в неисполнении обязательств по договорам поставки и сборки мебели. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

В ходе разбирательства выяснилось, что истцы заключили с ответчицей договоры на изготовление и установку мебельных комплектов, внеся полную предоплату. Однако свои обязательства предпринимательница не выполнила.

В одном из случаев заказчица заплатила почти 400 тыс. руб. за кухонный гарнитур, но мебель так и не получила, а на претензии ответа не последовало.

В другом деле ситуация оказалась ещё сложнее. Клиентка внесла более 570 тыс. руб. за комплект из двери, столика и тумбы. Мебель была доставлена, но оказалась бракованной: размеры не соответствовали чертежам, покрытие было испорчено, а ящики не закрывались. Покупательница отказалась принимать товар, но деньги ей так и не вернули.

Третий истец также остался ни с чем, заплатив почти 700 тыс. руб. за тумбу и мебель для ванной, которые ему так и не привезли.

Суд, изучив все обстоятельства дел, полностью удовлетворил требования истцов. С предпринимательницы взыскали суммы предоплаты, штрафы, пени, неустойку, компенсацию морального вреда и судебные издержки. Общая сумма взыскания превысила 3 млн руб.

Решения суда ещё не вступили в законную силу.

