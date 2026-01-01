В Индустриальном районе Перми идёт капитальный ремонт четырёх школ

Работы ведутся при поддержке губернатора Прикамья

Одной из тем повестки пленарного заседания Пермской городской думы стал отчёт главы администрации Индустриального района Перми Алексея Полудницына о результатах работы за 2024-2025 годы и планах по развитию территории.

В настоящее время при поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Индустриальном районе возводится здание лицея № 3, идёт капитальный ремонт сразу четырёх школ, уже начали работать обновлённые школы №132 и «Петролеум».

Ведется большой блок работ в части дорожного строительства и благоустройства. За два года отремонтировано 87 724 кв. м дорог. В этом году будут обновлены дороги по проспекту Декабристов, улицам Стахановской, Чайковского, Власова, Шахтерской и Энергетиков.

Около 97 млн руб. за минувшие два года было направлено на благоустройство 60 придомовых территорий. В 2026 году на эти цели заложено порядка 41 млн руб. Также в районе созданы три площадки для выгула собак, совместно с департаментом земельных отношений ведётся поиск земельных участков для создания новых площадок.

Продолжается работа с территориальными общественными самоуправлениями. В общественных центрах «Стахановец» и «Мирный» созданы пространства для творчества и проведения массовых мероприятий, благоустраивается сквер на пересечении ул. Глинки и ул. Геологов.

«Я как депутат по Индустриальному району вижу те позитивные изменения, которые претерпевает район. Это строительство новых образовательных учреждений и ремонт существующих, обновление дорожной инфраструктуры, ремонт парков и скверов. В этом году в планах преображение «зелёного сердца» нашего района — сада им. Миндовского. И всё это — результат совместной работы депутатов, городских и краевых властей. Кроме того, у нас сильный общественный актив, который вносит вклад в создание современной комфортной городской среды», — отметил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

